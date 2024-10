Casimiro reage ao acesso do Remo à Série B e destaca Ytalo: 'Sabe o caminho do gol'; vídeo

O jornalista e streamer Casimiro Miguel à festa da torcida do Remo na vitória sobre o São Bernardo-SP, que ocorreu no dia 29 de setembro, e sacramentou o retorno do Leão Azul à Série B do Brasileirão. Em uma live, o carioca destacou o desempenho do atacante Ytalo, que fez carreira pelos clubes do sul e sudeste do Brasil.

Apesar do acesso, o Leão não tem mais calendário de futebol profissional até o próximo ano. A equipe até tentou, no último final de semana, uma vaga na decisão da Série C, mas acabou goleado para o Botafogo-PB, fora de casa, por 3 a 0.

