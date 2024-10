Ex-jogadores de Remo e Paysandu não conseguem se eleger em Belém; confira

As eleições municipais ocorreram no último domingo (6) em todo o país. Entre os diversos candidatos da capital paraense, três personalidades do esporte tentavam cargo na Câmara Municipal de Belém (CMB) No entanto, nenhum jogador ou ex-jogador conseguiu se eleger.

O ex-goleiro do Remo Vinícius tentava a reeleição após ter conquistado mais de 7 mil votos nas eleições municipais de 2020, quando ainda era jogador do Leão Azul, e ter sido o 12º vereador mais votado daquele ano. No entanto, em 2024, o resultado foi bem diferente.

O arqueiro não conseguiu nem metade dos votos conquistados em 2020. Vinícius, que é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), teve apenas 2,803 votos válidos na capital paraense e não garantiu a reeleição.

Vinícius deixou o Remo no início da temporada após perder a vaga de titular na equipe azulina. Pelo Leão Azul, o atleta se tornou ídolo após conquistas de títulos e defesas marcantes para os torcedores.

Outra personalidade esportiva do Remo que tentou uma vaga na CMB foi o ex-jogador e coordenador de futebol do Leão Azul Agnaldo de Jesus, conhecido como Agnaldo Seu Boneco. No entanto, o candidato não conseguiu se eleger.

Pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-jogador azulinou teve 4.794 votos, mas não foi o suficiente para conseguir a vaga. Com isso, Seu Boneco ficou como um dos suplentes, conforme o resultado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ex-jogador do Paysandu, Zé Augusto também ficou de fora da Câmara Municipal. Com pouco mais de 2.700 votos, o candidato do Partido Social Democrático (PSD) não conseguiu se eleger.

Zé Augusto é ídolo do Papão. Aposentado dos gramados desde 2012, o ex-jogador marcou o clube com 116 gols, tendo conquistado o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2001.

Fora da capital paraense, mas na Região Metropolitana de Belém, outro ex-jogador que também entrou para a política foi o meia Vanderson. Mas, a tentativa não foi boa. Em castanhal, o ex-Paysandu conseguiu apenas 194 votos e não se elegeu.