Ex-jogadores de Remo e Paysandu são candidatos nas Eleições 2024; saiba quem são

No dia 6 de outubro, os eleitores de Belém irão escolher seus candidatos para Prefeitura da capital e para a câmara municipal nas eleições municipais deste ano. Entre os concorrentes às vagas de vereador estão alguns ex-jogadores dos maiores clubes do estado: Clube do Remo e Paysandu.

O mais recente e conhecido é o goleiro Vinícius (MDB), que deixou o Leão Azul este ano com prestígios de ídolo. Ele já havia sido eleito no pleito municipal de 2020 e busca este ano o segundo mandato.

Além dele, outras figuras emblemáticas que passaram pela dupla Re-Pa também buscam votos da população para tentar se eleger.

Confira os candidatos ex-Remo e Paysandu:

Agnaldo Seu Boneco (PT) - Ex-Remo e Paysandu

- Ex-Remo e Paysandu Goleiro Vinícius (MDB) - Ex-Clube do Remo

- Ex-Clube do Remo Paulo Mesquita (PRTB) - Ex-Remo e Paysandu

- Ex-Remo e Paysandu Zé Augusto (PSD) - Ex-Paysandu