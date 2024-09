Com emoção e disputas de pênaltis, Série D define clubes que conquistaram acesso à Série C em 2025

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu no último final de semana os quatro clubes que conquistaram o acesso para a Série D de 2025. A Região Nordeste garantiu duas equipes na Terceirona do ano que vem, as outras vagas ficaram com clubes do Centro-Oeste e um da Região Sul.

O Brasileirão da Série D conheceu os semifinalistas e consequentemente os clubes que garantiram o tão sonhado acesso. O Retrô-PE, Itabaiana-SE, Anapólis-GO e o Maringá-PR farão as semifinais, mas já garantiram vagas na Série C do ano que vem.

A equipe do Retrô-PE, buscou a classificação fora de casa. O clube pernambucano venceu o Brasiliense-DF por 1 a 0 no jogo da ida, mas perdeu para o Jacaré, em Brasília (DF), pelo mesmo placar e decidiu a vaga na Série C nas penalidades. Nas cobranças, o Retrô levou a melhor por 3 a 2 e garantiu o acesso.

Retrô passou pelo Brasiliense nos pênaltis (Divulgação / Retrô)

O adversário do Retrô na semifinal será a Itabaiana-SE, que decidiu o acesso contra o Treze-PB, na Paraíba (PB). A equipe sergipana venceu por 3 a 1 a primeira partida e foi com vantagem para a decisão. Em campo, os clubes não saíram do zero e a Itabaiana garantiu vaga na Série C de 2025 e na semifinal da Série D.

Jogadores do Itabaiana comemoram a vaga na Série C e a também na semifinal do Brasileiro Série D (@santimcristiano / Facebook / Iatabaiana)

A equipe do Anápolis-GO empatou o primeiro jogo em casa em 1 a 1 contra o Iguatu-CE. Na partida de volta, no Ceará-CE, um novo empate, dessa vez em 3 a 3. Mas nas penalidades o clube do Centro-Oeste levou a melhor e venceu por 5 a 4.

Anápolis garantiu o acesso à Série C em 2025 (Divulgação / Anápolis)

Na semifinal o Anápolis-GO vai pegar o Maringá-PR. O clube paranaense decidiu o acesso diante da Inter de Limeira-SP, no interior paulista. No primeiro jogo o Mariangá venceu por 1 a 0 e tinha a vantagem do empate e foi justamente isso que ocorreu. Os times empataram em 1 a 1 e o Maringá avançou na Série D e conquistou o acesso para a Série B em 2025.

Maringá garantiu o acesso e a vaga na semifinal da Série D (Fernando Teramatsu/Maringá FC)

As datas, horários e locais das partidas de ida das semifinais da Série D ainda não foram confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).