Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Amazonas na Série B

Após mais um empate na Série B, o Paysandu retorna a Belém em busca da vitória. Na próxima quinta-feira (5), Bicola vai receber o Amazonas-AM, na Curuzu. E para se livrar da má fase, o time espera contar com o apoio do torcedor e iniciou a venda de ingressos para o duelo com um lote promocional.

Os ingressos para a arquibancada custam R$ 50 no preço normal. No entanto, no lote promocional, o valor cai para R$ 40. Já as entradas para o setor de cadeiras estão sendo vendidas por R$ 150. Sócio torcedores possuem condições especiais na compra dos bilhetes.

Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Estudantes têm direito à meia-entrada mediante a apresentação de carteira de estudante. Idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças com até seis anos possuem acesso à gratuidade.

A retirada das gratuidades será na quarta-feira (4), a partir das 8h, no estádio da Curuzu. Já as meias entradas estarão disponíveis entre às 9h e 18h do mesmo dia.

Situação

O Paysandu está há oito jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas, foram quatro derrotas e quatro empates acumulados pelo Papão. No último domingo (1°), a equipe bicolor empatou em 1 a 1 com o Goiás fora de casa. O time está estagnado na 15ª colocação da tabela, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

O duelo entre o Bicola e o Amazonas é válido pela 25ª rodada da Segundona. O jogo ocorre às 21h30, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal e narração ao vivo na Rádio Liberal Mais.

Pontos de vendas

Vendas Online: https://www.ingressosa.com/

Loja Lobo Curuzu /Sede social /Castanhal

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Sábado das 9h às 15h

Loja Lobo Boulevard/Parque Shopping /Bosque Grão-Pará/Metrópole/Pátio Belém/Castanheira:

De segunda a domingo, das 10h às 22h.

Estádio da Curuzu - Bilheterias Curuzu e Chaco

Dia 05/08/2024, a partir das 13h