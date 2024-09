Segue o jejum! Paysandu empata com o Goiás fora de casa e chega a 8 jogos sem vencer na Série B

O Paysandu conquistou importante ponto fora de casa, ao empatar em 1 a 1 com o Goiás, jogando no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O ponto fora de seus domínios é salutar, mas ao mesmo tempo mantém o jejum de vitórias do clube paraense na competição nacional que já chega a oito partidas.

Os gols da partida foram marcados na segunda etapa. Rafael Gava balançou as redes para o time esmeraldino e Esli Garcia, saiu do banco de reservas para empatar para o Paysandu.

Primeiro tempo

Em um jogo bastante equilibrado, principalmente no segundo tempo, o Paysandu conseguiu pontuar longe de Belém. A equipe goiana mesmo jogando em casa e com o apoio da torcida, não conseguiu se impor na partida e encontrou bastante dificuldade para jogar, contra um Paysandu que povoou o meio-campo, soube se defender e contou com a estrela do venezuelano Esli Garcia, que saiu do banco para decidir para o Papão.

Sem gols

O Goiás teve uma maior posse de bola, foi mais controlador do jogo, mas não chegava com tanto perigo ao gol. Por outro lado, o Paysandu buscava jogadas pelas laterais principalmente com Juninho e Robinho, na primeira etapa, que terminou sem gols.

Segundo tempo e Goiás na frente

Na volta do intervalo os times voltaram procurando mais o gol. O Goiás teve chances de abrir o marcador, o mesmo ocorrendo com o Paysandu. Nessa “quebra de braço”, o clube esmeraldino levou ao melhor. Aos 17 minutos o Goiás subiu ao ataque pelo lado esquerdo, Douglas ganha a jogada, entra na área e cruza rasteiro para Rafael Gava, sem marcação na segunda trave, só escorar para o gol e fazer a festa na Serrinha, Goiás 1 a 0.

Mudanças

Após sofrer o gol o Paysandu foi mãos firme ao ataque. O técnico Hélio dos Anjos mexeu na equipe de uma vez só, colocando no time Brendon no posto de Netinho, Ruan Ribeiro no lugar de Netinho e o venezuelano Esli Garcia que substituiu Juninho. E não demorou muito tempo para a estrela de Esli Garcia brilhar na Serrinha.

Estrela

Aos 33 minutos Esli Garcia recebeu passe na esquerda, no bico da grande área, ele dominou, puxou para a direita, tirou o zagueiro e mandou um chute colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro Tadeu. Empate do Paysandu em Goiânia, 1 a 1.

Chance da virada

O Goiás sentiu o empate e não conseguiu sair para o ataque. O técnico Vagner Mancini mexeu na equipe, mas o time parou e com isso o Paysandu foi criando oportunidades, a melhor dela foi com o colombiano Yony González, que recebeu passe dentro da área, e de cara para o gol, chutou para a defesa do goleiro Tadeu.

Presão esmeraldina

Já nos minutos finais o Goiás foi todo para frente e teve duas chances para passar à frente do placar, a primeira com Luiz Henrique, que avançou pela direita, e deu um passe para área, mas ninguém do Goiás soube aproveitar. Já nos acréscimos, o meia Thiago Galhardo pegou sobra de uma bola levantada na área e chutou para a defesa de Diogo Silva.

Panorama

Com o empate em 1 a 1, o Paysandu chega aos 27 pontos na Série B e fecha a 24ª rodada na 15 posição, mesmo com os jogos que serão disputados na próxima segunda (2) e terça (3). O próximo jogo do Paysandu no Campeonato Brasileiro será na quinta-feira (5), às 21h30, na Curuzu, diante do Amazonas, no “clássico nortista” da Série B.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro – Goiânia (GO)

Data: 01.09.2024

Horário: 18h30

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro (AL)

Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Cartões amarelos: Marcão (GOI); Lucas Maia (PAY)

Gols: Rafael Gava (17’/2T) (GOI); Esli Garcia (33’/2T)

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander (Douglas Teiceira); Marcão (Luiz Henrique), Aloísio (Edson Felipe) e Rafael Gava (Régis); Paulo Baya, Thiago Galhardo e Matheus Gonçalves (Wellinton Matheus). Técnico: Vagner Mancini.

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Quintana, Lucas Maia e Brayan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Netinho (Brandon) e Robinho (Ruan Ribeiro); Juninho (Esli Garcia) e Yony González. Técnico: Hélio dos Anjos.