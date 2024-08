Paysandu oficializa a contratação de Joel Tagueu, atacante camaronês

O Paysandu confirmou, nesta sexta-feira (30), a contratação do atacante camaronês Joel Tagueu, de 30 anos, que estava atuando no futebol do Vietnã. O jogador assinou contrato com o Papão até o final da Série B de 2024, como antecipado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Naturalizado brasileiro, Joel Tagueu possui ampla experiência no futebol nacional e internacional. Recentemente, defendeu o Hà Nôi, do Vietnã, onde disputou 28 partidas e marcou 11 gols.

"Chego ao clube em um momento decisivo na temporada, que é o segundo turno. Chego feliz, motivado e com as melhores expectativas. Gosto de jogar em clube de massa, com camisa pesada, e estou preparado para dar o meu melhor", declarou Joel Tagueu. O jogador desembarcou ontem em Belém e já iniciou os trabalhos com o grupo.

Nas próximas horas, o nome do atacante será incluído no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que permitirá sua regularização para atuar pelo Paysandu.

O próximo duelo do Papão na Série C será no domingo (1º), diante do Goiás-GO, pela 24ª rodada. A partida, que ocorre no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 18h30, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

Carreira no futebol brasileiro

No Brasil, Joel Tagueu acumula passagens por diversos clubes de destaque. O atacante já vestiu as camisas de Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, Avaí-SC, Santos-SP, Londrina-PR e Coritiba-PR. Em 2013, no Londrina, ele atingiu sua melhor média de gols no futebol brasileiro, marcando nove vezes em 21 jogos.

Outro período de destaque foi no Coritiba, onde disputou 20 partidas e balançou as redes em oito oportunidades. Pelo Santos, Joel também teve uma passagem produtiva, com 35 jogos e sete gols.