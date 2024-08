Goiás leva vantagem no retrospecto diante do Paysandu; veja os números

Goiás x Paysandu duelam no próximo domingo (1), em Goiânia (GO), pelo Brasileirão Série B. O Papão chega para a partida bastante pressionado, já que não vence há sete jogos e vive um momento conturbado, com a aproximação da temida zona de rebaixamento. Na história do confronto entre Esmeraldinos x Bicolores, a equipe da Região Centro-Oeste leva ampla vantagem.

Goianos e paraenses já se enfrentaram 23 vezes em jogos oficiais na história. O primeiro jogo ocorreu em 1973, pelo Brasileiro-Nacional (atualmente Campeonato Brasileiro) e o Paysandu levou a melhor, pelo marcador de 2 a 0. Mas no decorrer dos anos, o Goiás foi soberano no confronto, com 12 vitórias, seis empates e cinco triunfos do Paysandu.

Primeiro turno e finais da Copa Verde

Nesta temporada as equipes se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, com os clubes empatando em 1 a 1, no dia 15 de maio. No ano passado Paysandu x Goiás também se enfrentaram, dessa vez disputando o título da Copa Verde. Na ocasião o clube goiano venceu as duas partidas, a primeira em Belém por 2 a 0, e a segunda em Goiânia por 2 a 1.

Panorama

Para o próximo jogo o Goiás quer se aproximas de vez no bloco de cima da Série B. A equipe alviverde vem de derrota para o Ituano-SP fora de casa é quer a reabilitação ao lado da torcida, que promete comparecer em um bom número no Estádio da Serrinha. Já o Paysandu quer reencontrar o caminho das vitórias, que não ocorrem há sete partidas, para se afastar da zona de rebaixamento.

Confira o retrospecto entre Goiás x Paysandu

11.11.1973 – Goiás 0 x 2 Paysandu – Brasileiro-Nacional

21.09.1986 – Paysandu 1 x 2 Goiás - Brasileiro – Copa Brasil

26.01.1992 – Paysandu 2 x 1 Goiás – Série A

18.09.1993 – Goiás 1 x 0 Paysandu – Série A

17.10.1993 – Goiás 0 x 0 Paysandu – Série A

03.12.1995 – Paysandu 1 x 2 Goiás – Série A

05.08.1999 – Paysandu 0 x 3 Goiás – Série B

30.10.2002 – Paysandu 1 x 2 Goiás – Série A

30.03.2003 – Goiás 2 x 2 Paysandu – Série A

10.08.2003 – Paysandu 2 x 2 Goiás – Série A

10.07.2004 – Goiás 3 x 2 Paysandu – Série A

23.10.2004 – Paysandu 4 x 2 Goiás – Série A

28.05.2005 – Paysandu 1 x 0 Goiás – Série A

21.09.2005 – Goiás 4 x 1 Paysandu – Série A

28.06.2016 – Goiás 0 x 0 Paysandu – Série B

22.10.2016 – Paysandu 1 x 1 Goiás – Série B

09.06.2017 – Paysandu 0 x 1 Goiás – Série B

23.09.2017 – Goiás 2 x 1 Paysandu – Série B

08.06.2018 – Goiás 2 x 1 Paysandu – Série B

28.08.2018 – Paysandu 3 x 2 Goiás – Série B

17.05.2023 – Paysandu 0 x 2 Goiás – Copa Verde

31.05.2023 – Goiás 2 x 1 Paysandu – Copa Verde

15.05.2024 – Paysandu 1 x 1 Goiás – Série B