Série B: Empate contra o Mirassol é usado como motivação no Paysandu contra o Goiás

Embora não tenha vencido a partida contra o Mirassol, o elenco bicolor tem se mostrado animado para a partida contra o Goiás, no próximo domingo (1), tomando como base o desempenho na rodada anterior. Mesmo com o 0 a 0, o time esteve mais compactado, brigador e dono da bola, que ainda sofreu com a atuação da arbitragem, responsável por anular um pênalti claro em favor do Paysandu. Virada a página do empate e da má fase, os jogadores focam no próximo adversário, que está em situação mais confortável, querendo a vitória para alcançar o G4 da Série B.

Será um desafio e tanto, sobretudo para a defesa, que precisa lidar com o terceiro melhor ataque da Série B, com 32 gols marcados. Trabalho redobrado para a defesa, que vem se estabilizando, mesmo com tantas lesões nos últimos jogos. Um dos expoentes do setor é Carlão, que retornou à titularidade contra o Mirassol, atuando ao lado de Quintana.

"Eu acho importante frisar que o setor defensivo do Paysandu está bem servido. Independente de quem joga, vai estar fazendo sempre melhor e o que o professor pedir. Basicamente nós temos características parecidas. E contra o Goiás será um jogo difícil que precisamos ganhar. Nos reapresentamos ontem e ainda não tivemos nenhum trabalho tático para saber quem vai jogar, mas quem entrar vai dar o melhor pelo Paysandu", avalia o atleta, ao mesmo tempo, em que admite um certo incômodo com o longo intervalo sem vitórias.

"Tenho me incomodado bastante. Atletas de alto rendimento sempre buscam a vitória. Futebol é momento, sabemos a cobrança e insatisfação do torcedor, que é grande pelos resultados. Acho que esse último jogo deu uma melhorada. É muito difícil ter uma sequência de 38 rodadas sem oscilações. Porém, estamos voltando ao nosso caminho e contra o Mirassol a gente conseguiu impor aquilo que vínhamos fazendo no primeiro turno". Segundo ele, nesse momento o elenco tem se fechado, contando com o apoio daqueles que já conhecem o ambiente, seja nos bons momentos ou nas crises.

"Nesse momento, de fato, a nossa cabeça está na vitória. Muitos tentam se preservar de alguma maneira para fazer o que sabem que podem. Porém, a nossa cabeça é focada em fazer o melhor. O clube em si tem líderes, como o Robinho, Nicolas, João Vieira, que nos passam esse apoio. São jogadores que já passaram aqui em momentos difíceis, mas passam tranquilidade", encerra. O Papão hoje é o 15º, com 26 pontos, enquanto o Goiás segue na nona posição, com 32.

A gente já enfrentou o Goiás aqui na Curuzu e eles sabem da nossa qualidade. Precisamos ganhar porque estamos a quatro pontos do Z4. Vamos lá para tentar sim trazer a vitória e ficar o mais longe possível da parte de baixo da tabela.

Além do respaldo que o professor me dá, eu tenho algo religioso comigo, que é Deus. Ele me capacita, dá força para alcançar os resultados, além da tranquilidade para passar por cima da pressão que temos no dia a dia.

Eu não sou um cara de estar conversando muito. Sou mais de brincar com os colegas da minha idade. Estamos num momento difícil, mas aqui no elenco todos já passaram por algo assim. Eu não vejo hoje ninguém sentindo. Futebol é isso, tem oscilação.