Raio-X: adversário do Paysandu na Série B, Goiás tem ataque eficiente, mas defesa tem dificuldades

Em busca de se recuperar na Série B do Brasileirão, o Paysandu enfrenta o Goiás no próximo domingo (01/8), pela 24ª rodada da competição. O Núcleo de esportes de O Liberal analisou dados estatísticos do site Sofascore e traçou um perfil detalhado adversário do time de Hélio dos Anjos, e constatou que a vitória pode não ser fácil para os bicolores, já que o time goiano tem um ataque eficaz e pode dificultar a vida da defesa Papão.

As estatísticas ofensivas do Goiás chamam atenção: o time é o maior criador de chances de gol na Série B, com 37 chances até a 23ª rodada e 32 gols marcados. Os números demonstram um ataque eficiente, levando o time a ocupar o terceiro lugar entre as equipes que mais marcaram na Segundona, atrás somente de Ceará e Santos, respectivamente, e dois integrantes do elenco se destacam como artilheiros do Esmeraldino: o meia Marcão, com seis gols marcados, e o atacante Thiago Galhardo, com cinco.

Outro ponto que chama a atenção é a atuação dos jogadores em cobranças de pênaltis. O goleiro Tadeu é o maior defensor de pênaltis da Série B, tendo defendido três dos três sofridos, um aproveitamento de 100%. Enquanto na cobrança, o time acertou cinco de seis pênaltis cobrados.

No entanto, a defesa goiana encontra dificuldades. Ao todo, o Goiás só passou cinco jogos sem sofrer gols, e sofre uma média de um gol por partida. Mas, a confiança da partida em casa pode ser crucial para dar um gás no setor defensivo, atualmente a equipe Alviverde é o 6º melhor mandante da Segundona.

Cenário atual

Atualmente, o Paysandu ocupa a 15ª posição na tabela, com 26 pontos, somente quatro a mais que o Ituano, primeiro na zona de rebaixamento da Segundona. Enquanto o Goiás, que sonha com uma vaga no G4, ocupa a 9ª colocação, com 32 pontos, sete a menos que o quarto colocado Vila Nova-GO, mas com um jogo a menos e, em caso de vitória em cima do Papão, a equipe pode se aproximar do topo da tabela.

Agenda

Paysandu visita o Goiás no próximo domingo (01/8), pela 24ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 18h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida terá transmissão de Lance a Lance em OLiberal.com e cobertura ao vivo pela Rádio Liberal.