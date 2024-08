Paysandu acerta com atacante camaronês Joel para a sequência da Série B, afirma presidente

O Paysandu terá mais um estrangeiro no elenco. O presidente do Papão, Mauricio Ettinger, confirmou a contratação do camaronês Joel, ex-atleta do Santos, Cruzeiro e Londrina, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o jogador seja um substituto para Nicolas, que tem sofrido com lesões.

Joel tem 30 anos e atua no Hà Nôi, do Vietnã. Neste ano, com a camisa do time, fez 28 jogos e 11 gols. Antes disso, o atacante estava no futebol árabe, no Al-Hazm, e português, onde defendeu o Marítimo por seis temporadas.

No Brasil, Joel também teve um longa passagem. Atuou com a camisa do Cruzeiro, Botafogo, Avaí-SC, Santos, Londrina-PR e Coritiba-PR. Em 2013, no Tubarão, o atacante teve sua melhor média de gols no futebol brasileiro.

Na ocasião, o jogador fez 21 jogos com o time paranaense e marcou nove vezes. No Coritiba, o atacante também teve uma boa passagem, com 20 partidas disputadas e oito bolas na rede. Pelo Santos, foram 35 duelos e sete gols.

Com esse histórico, Joel pode ser exatamente o que o Papão precisa nesse momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro.

Negociação com Osorio

A reportagem também apurou a negociação entre o Paysandu e o meia colombiano Kelvin Osório. Segundo a apuração, as tratativas entre o clube e o jogador esfriaram nos últimos dias. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o valor cobrado pelo Deportivo Cali, equipe que detém os direitos federativos do atleta, pelo empréstimo do jogador foi muito alta.

Segundo informações dos jornalistas colombianos Pipe Sierra e Julián Capera, o Paysandu deveria pagar 60 mil dólares, mais de R$ 300 mil na cotação atual, para ter o jogador. Por conta do valor alto, o Bicola teria repensado a contratação e voltado ao mercado para buscar uma alternativa para o setor.