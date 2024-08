Zagueiro do Paysandu lamenta morte de conterrâneo em jogo da Libertadores: 'Não dormi bem a noite'

A manhã de treinos na Curuzu não foi das melhores para o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana. O defensor era próximo do também zagueiro Juan Izquierdo, que morreu na última terça-feira (27), vítima de uma parada cardíaca durante a partida entre Nacional e São Paulo, pela Copa Libertadores. Quintana não escondeu sua tristeza ao comentar a perda do conterrâneo de apenas 27 anos, com quem teve alguns embates durante a carreira. O jogador conversou com a imprensa e demonstrou apoio aos familiares enlutados com a partida precoce do atleta.

"Primeiro momento é muito difícil, muita dor. Ontem foi uma noite muito difícil. Não dormi bem, fui dormir 5 da manhã pela dor que a gente sente. Eu conhecia muito ele. Tinha uma filha de 15 dias. Fiquei muito doido por causa dessa perda", disse ele, que revelou uma preocupação latente quando casos dessa natureza assustam o mundo do futebol.

"Todo mundo me escreveu. Depois que acontece algo assim, muita gente se dá conta do que é a vida. Muitos ligaram para saber como estava, se estava tudo bem. A gente vem aqui buscar o pão para levar à mesa e algo assim pode acontecer, sem ter chance de voltar. É complicado. Acho que a partir de agora vamos ter um pouco mais de cuidado com essas coisas que são muito importantes no futebol", prossegue. A última vez em que estiveram juntos em campo foi em 2023, antes da vinda do zagueiro bicolor para o Brasil.

Outro ponto preocupante tocado pelo atleta é a situação do elenco bicolor, que continua sofrendo com perdas de jogadores, às vésperas de mais uma partida importante, desta vez contra o Goiás. O Paysandu precisa vencer fora de casa para deixar a 15ª posição, com 26 pontos, que o coloca na entrada da zona de rebaixamento. Entre os jogadores lesionados estão Borasi, Edinho, Jean Dias, Kevyn, Lucas Maia, Léo Pereira, Nicolas e Paulinho Bóia.

"Foi muito difícil lidar com essa série de lesões, porque treinamos intensamente todos os dias. Eu senti um problema no joelho ainda no primeiro tempo contra o Avaí e fiquei focado na recuperação para estar disponível contra o Mirassol. Me senti bem para jogar e avisei ao professor Hélio dos Anjos que estava pronto e que ele podia confiar. Agora, esperamos que outros companheiros também se recuperem para ajudar o time em campo", completou o defensor, que garante estar apto para o duelo deste domingo (1), a partir das 18h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia.