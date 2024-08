Dupla Re-Pa lamenta morte de Juan Izquierdo, jogador que sofreu parada cardiorrespiratória em jogo

O jogador Juan Izquierdo teve a morte confirmada na noite da última terça-feira (27). O zagueiro do Nacional, do Uruguai, estava internado há quase uma semana em um hospital de São Paulo. Por meio das redes sociais, Remo e Paysandu lamentaram a perda do atleta.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte de Juan Izquierdo, atleta do Nacional-URU, na noite desta terça-feira (27). O Paysandu Sport Club deseja sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor e comoção", escreveu o time bicolor.

VEJA MAIS

O Leão Azul, que tem uma partida importante no próximo sábado (31), também lamentou a morte do zagueiro e desejou forças a família do atleta uruguaio.

"Clube do Remo lamenta o falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Desejamos conforto e muita força aos familiares, amigos e torcedores neste momento", disse o clube por meio do Instagram.

Entenda o caso

Juan Izquierdo teve uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca que teve durante a partida entre o Nacional e o São Paulo no estádio Morumbi, na última quinta-feira (22), em duelo válido pela Libertadores, e caiu no gramado desacordado. O jogador ficou foi atendido em campo e encaminhado as pressas para o Hospital Albert Einstein.

Desde então, o zagueiro estava internado. Todos os dias, no final da tarde, o hospital divulgava o boletim médico do estado de saúde do atleta sem evolução. Na noite da última terça-feira (27), o hospital confirmou a morte encefálica em decorrência da parada cardiorrespiratória.

Izquierdo deixa a esposa Selena, uma filha de oito anos e um filho recém-nascido, com menos de um mês de vida.