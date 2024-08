Translado do corpo de Juan Izquierdo será feito por avião da Força Aérea Uruguaia

O corpo do jogador Juan Izquierdo, morto em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca nesta terça-feira, será transportado para o Uruguai em um avião da Força Aérea do País.

A aeronave deve decolar com destino a São Paulo no início da manhã desta quarta-feira, e retornar ao país de origem ao final do dia. A confirmação com relação aos horários do translado ainda depende de questões documentais que já estão em andamento no Brasil após a morte.

Segundo informações do jornal uruguaio El País, a liberação da aeronave militar Aviocar C212 aconteceu após negociações entre os dirigentes do Nacional, Alejandro Balbi e Sebastián Eguren, com o chefe do Ministério da Defesa Nacional, Armando Castaingdebat. A aeronave irá transportar somente o corpo do jogador.

Agora, o clube mantém esforços para disponibilizar outro avião para o retorno dos pais do jogador, que acompanhavam a internação do filho no Hospital Albert Einstein, onde ele estava desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.

Izquierdo deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. Junto da irmã do jogador, Sofía, que também estava no Brasil, Selena e os filhos devem retornar ao Uruguai em voo comercial ainda durante a madrugada de quarta-feira.