Em clássico paulista, jogador do São Paulo bate a cabeça, desmaia e sai do estádio de ambulância

O lateral-esquerdo do São Paulo Patryck Lanza levou um susto na partida contra o Palmeiras no último domingo (18). O jogador saiu de campo de ambulância após ter um choque com Estêvão em uma disputa de bola. O atleta do Tricolor paulista caiu com a cabeça no gramado e desmaiou.

Imediatamente, os jogadores chamaram a atenção da equipe médica, que entrou em campo e fez os primeiros socorros no lateral. Após o atendimento, o jogador retornou, a ambulância entrou em campo e Patryck foi encaminhado até o hospital para realizar exames.

No final da tarde, o São Paulo emitiu uma nota informando o estado de saúdo do jogador. Segundo o time, Patryck está bem, "consciente e assistido por profissionais do clube".

Após algumas horas, na noite de domingo, o próprio jogador foi até as redes sociais para tranquilizar os fãs e postou uma foto no hospital. Na imagem, ele usa uma tipoia e sorrindo. Patryck tem apenas 21 anos e entrou no jogo no lugar de Ferreira ainda no primeiro tempo.

Na partida, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1. O duelo era válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por López e Lázaro, para o Verdão, e Luciano fez para o tricolor.