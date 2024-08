Em partida da Libertadores, zagueiro do Nacional (URU) cai desacordado em campo e assusta jogadores

Nesta quinta-feira (22/8), um incidente no futebol gerou grande repercussão na internet. O zagueiro do Nacional do Uruguai, Juan Izquierdo, desmaiou durante o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O jogador foi socorrido pela ambulância presente no estádio, após os colegas chamarem o atendimento ao perceberem a gravidade do ocorrido. O incidente aconteceu durante uma bola parada, enquanto o goleiro do São Paulo se preparava para cobrar um tiro de meta. Nesse momento, Juan perdeu o equilíbrio e caiu.

Emiliano Velázquez entrou em seu lugar nos minutos finais da partida.

No X, usuários manifestaram apoio ao jogador, desejando sua pronta recuperação. "Força ao atleta Juan Izquierdo, que foi retirado de campo de ambulância após um mal súbito. Que não seja nada grave", comentou um internauta.