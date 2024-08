Boletim médico revela causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo

A causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, foi revelada em novo boletim médico. O atleta, de 27 anos, não resistiu após ficar cinco dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve a morte confirmada na noite de terça-feira (27).

O jogador sofreu uma parada cardíaca durante um jogo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Izquierdo desmaiou no gramado durante o confronto, que foi imediatamente interrompido para que ele recebesse atendimento médico. O jogador foi prontamente socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu em estado crítico.

Na última segunda-feira (26), um boletim médico já havia alertado para a gravidade do quadro, informando que o zagueiro apresentava "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana", além de estar "dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico".

Na terça-feira, o Hospital Albert Einstein emitiu uma nota oficial, esclarecendo a causa da morte: "O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

A notícia gerou grande comoção entre torcedores, jogadores e membros do clube. O Nacional-URU, clube que Izquierdo defendia, anunciou a morte do zagueiro e expressou sua tristeza nas redes sociais: "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)