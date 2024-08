Em má fase na Série B, Paysandu pode ter até nove desfalques para jogo contra o Goiás

Há sete jogos sem vitórias, o Paysandu visita o Goiás na próxima domingo (1º). O time bicolor vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro e precisa voltar com um resultado positivo para Belém. No entanto, para o duelo, o treinador Hélio dos Anjos pode ter que lidar com até nove desfalques.

O equatoriano Cazares é uma baixa certa para o jogo. Na partida contra o Mirassol, o meia levou o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão contra o Goiás. Com isso, o técnico do Bicola vai ter uma ausência importante no time, já que o jogador é um dos principais armadores da equipe.

Além do meia, outros oito jogadores também são dúvidas para jogo. O departamento médico do Papão está cheio de atletas em recuperação. Lucas Maia, Léo Pereira, Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas estão com lesões e não foram relacionados para a partida contra o Mirassol–SP no último domingo (25).

Outros possíveis desfalques, esses ainda mais certos, são as ausências de Kevyn, que tem uma fratura na costela, e Paulinho Bóia, diagnosticado com uma entorse no joelho.

Retorno

Apesar da lista grande de possíveis desfalques, para o confronto contra o Esmeraldino, o Paysandu terá o retorno do volante Leandro Vilela. O jogador estava suspenso por cartões amarelos e não atuou no duelo com o Mirassol. No entanto, diante do Goiás, Hélio dos Anjos poderá contar com o atleta.

Cenário

O Papão está na 15ª colocação da tabela, com 26 pontos. A situação da equipe bicolor se complicou nas últimas rodadas. O time não venceu nenhum dos sete últimos jogos que fez na Série B. Foram quatro derrotas e três empates. Por isso, a partida contra o Esmeraldino é importante para que o Paysandu consiga se afastar na zona de rebaixamento.

O duelo entre Paysandu e Goiás é válido pela 24ª rodada da Série B. A partida ocorre no dia 1º de setembro, às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.