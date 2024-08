Com menos de 5 mil torcedores pagantes, Paysandu tem queda de público e arrecadação na Série B

São 7 jogos sem vitórias na Série B e o Paysandu segue “queimando a gordura” obtida durante algumas semanas atrás na competição e se aproxima mais uma vez da temida zona de rebaixamento. O desempenho da equipe em campo vem refletindo fora dele, no baixo público que a equipe vem colocando em seus jogos.

O Paysandu é o terceiro no ranking de público pagante na Série B do Campeonato Brasileiro com média de 10.915 torcedores por jogo, porém, nas últimas partidas, o clube bicolor vem colocando um público menor.

No último jogo na Curuzu, 7.167 torcedores pagaram ingressos para assistir à derrota bicolor para o Novorizontino-SP, por 3 a 1. No jogo da última segunda-feira (26), 4.903 torcedores pagaram seus bilhetes para assistir ao empate sem gols contra Mirassol-SP. Nessa partida contra o Mirassol o Paysandu teve uma diminuição na arrecadação na renda líquida que foi de R$ 48 mil neste último jogo, diferente dos R$ 100 na partida diante do Novorizontino.

Vale ressaltar que nesse período o Paysandu atuou uma partida no Mangueirão, no confronto diante do Santos-SP, na derrota por 3 a 0. Neste jogo o Papão colocou 33 mil torcedores, sendo o maior público do clube na Série B, porém, a queda de rendimento do time nas partidas subsequentes, fizeram o número de torcedores pagantes despencar.

Atualmente o Papão ocupa a 15ª colocação na Série B com 26 pontos, quatro pontos a mais que o Ituano-SP, primeiro clube na zona de rebaixamento. O próximo compromisso bicolor na competição nacional está marcado para o domingo (1), contra o Goiás-GO, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.