Mais um? Paysandu está próximo de assinar com meia colombiano para a sequência da Série B

O Paysandu deve ter mais um integrante estrangeiro no elenco em breve. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal por uma fonte ligada ao clube, o time bicolor está próximo de assinar com o meia colombiano Kelvin Osorio, atual jogador do Deportivo Cali e ex-Cuiabá–MT, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Osorio é natural de Florencia, cidade colombiana, tem 30 anos e atua como meia ofensivo. O atleta deve chegar para reforçar o setor ofensivo e criativo do Papão.

O jogador fez toda a sua carreira na Colômbia, tendo passagens por clubes como Internacional Palmira, Deportivo Pasto, Patriotas, Santa Fé, Mushu Runa e o Deportivo Cali, se atual clube e onde começou a carreira. A única temporada fora do país foi em 2022, quando atuou pelo Cuiabá.

Na passagem, o jogador fez 29 jogos e marcou um gol, além de dar uma assistência. A sua melhor temporada foi com a camisa do Santa Fe, em 2021. Na ocasião, o meia fez 49 jogos, balançou as redes 12 vezes e deu cinco assistências, se tornando um dos principais jogadores da equipe colombiana naquele ano. Em 2024, como a camisa do Cali, Osorio tem 17 jogos e um gol marcado.

Com Osorio, o Papão teria no elenco seis atletas estrangeiros. Além dele, o Bicola contratou atacante argentino Borasi, o venezuelano Esli Garcia, o meia equatoriano Cazares, o zagueiro uruguaio Quintana e o atacante colombiano Yony González, apresentado no último domingo (25).

Para assinar com o jogador, de acordo com informações dos jornalistas colombianos Pipe Sierra e Julián Capera, o Paysandu terá que pagar uma multa de rescisão de 60 mil dólares, mais de R$ 300 mil na cotação atual. O meia já estaria pronto para viajar à Belém e realizar os exames médicos para fechar o contrato, que seria até 2025.