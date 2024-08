Yony González é regularizado e pode estrear pelo Paysandu diante do Mirassol-SP

Anunciado pelo Paysandu na última sexta-feira (24), o atacante colombiano Yony González foi regularizado e pode estrear pelo clube na próxima segunda-feira (26) contra o Mirassol, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 29 anos chega a Belém neste sábado e terá apenas um treino completo com o elenco alviceleste, no domingo, um dia antes do confronto. A presença de Yony entre os relacionados dependerá das condições físicas e de adaptação do atleta após sua chegada.

Yony González pertence ao Fluminense-RJ, mas estava emprestado ao Atlético-GO, onde disputou 13 partidas na atual temporada, sem marcar gols. Ele fez parte do elenco do Fluminense que conquistou a Copa Libertadores de 2023.

Com passagens por Envigado-COL, Junior Barranquilla-COL, Corinthians-SP, LA Galaxy-EUA, Ceará-CE, Deportivo Cali-COL e Portimonense-POR, o atacante colombiano traz experiência internacional ao Paysandu, que vive momento delicado na Série B. O clube paraense ocupa a 15ª colocação, com 25 pontos, e busca uma recuperação na tabela para se afastar da zona de rebaixamento.

A partida entre Paysandu e Mirassol será realizada na segunda-feira, dia 26, às 18h30, no estádio da Curuzu, em Belém.