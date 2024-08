Paysandu de 2024 tem a mesma campanha de elenco rebaixado em 2018; veja números

A derrota do Paysandu para o Avaí-SC, na última quinta-feira (22), pela Série B, acendeu um alerta no elenco bicolor. Agora, o Papão tem a mesma pontuação, na 22ª rodada, que o time alviceleste rebaixado em 2018. O levantamento foi feito pelo jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal.

Até o momento na competição, ambas as equipes conquistaram 25 pontos, o que equivale a um aproveitamento de 37,8% dos pontos disputados.

Se mantiver esse desempenho, o Papão seguirá como candidato ao rebaixamento no final da temporada. Deste modo, o Bicola terminaria a Série B com 43 pontos, abaixo da meta histórica para se manter na Segundona, que é de 45.

Para se salvar, atualmente, o Paysandu precisa de 20 pontos (ou, de forma bem, mais simples, de 7 vitórias, que garantiriam 21 pontos). Assim, o Clube de Suíço alcançaria o número ,mínimo que comumente é alcançado pelos times que não são rebaixados.

Semelhanças e perigos

Em 2018, o Paysandu começou bem a Série B. Na ocasião, o Papão permaneceu invicto nas seis primeiras rodadas da competição e chegou a brigar por uma vaga no G-4. No entanto, a equipe passou por várias mudanças de treinador e enfrentou jejuns de até oito jogos sem vencer, o que fez o clube afundar na zona de rebaixamento.

Em 2024, o roteiro é semelhante e o objetivo é o mesmo: se livrar da queda. Após ficar sete partidas sem vencer no início da competição, o Papão engatou uma boa sequência de vitórias na metade do primeiro turno e chegou a sonhar com uma vaga no G-4. No entanto, o clube voltou a entrar em uma espiral negativa de resultados e está há seis rodadas sem vencer.

Ao contrário de 2018, quando o Papão trocou de treinador várias vezes, em 2024 o elenco bicolor está sob o comando de Hélio dos Anjos, que ocupa o cargo há mais de um ano. Apesar disso, as crises no Bicola são nos bastidores. Hélio enfrentou recentemente uma queda de braço com o executivo de futebol Ari Barros, o que forçou o clube a realizar mudanças no departamento de futebol.

Coincidentemente ou não, o Papão está sem vencer desde o início da crise. A última vitória foi contra a Ponte Preta, no dia 20 de julho, há mais de um mês. Desde então, o Papão acumulou quatro derrotas e dois empates em seis jogos.

Agenda

O próximo compromisso do Papão na Série B será na segunda-feira (26), às 18h30, contra o Mirassol-SP, pela 23ª rodada. A partida, que ocorrerá no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.