É do Papão! Paysandu oficializa contratação do atacante Yony González, campeão da Libertadores

O Paysandu oficializou, no início da tarde desta sexta-feira (23), a contratação do atacante colombiano Yony González, campeão da Copa Libertadores com o Fluminense-RJ na última temporada. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

De acordo com uma nota divulgada pelo Papão no site oficial do clube, o jogador assinou contrato com o time bicolor até o final da temporada de 2024. O atleta desembarca em Belém neste sábado (24), mas aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear.

Caso o processo seja concluído rapidamente, Yony pode vestir a camisa bicolor já na próxima segunda-feira (26), contra o Mirassol-SP, pela 23ª rodada. A partida será realizada no estádio da Curuzu, às 18h30.

“Será um prazer defender essa camisa, mais um clube grande e de massa em minha carreira. Já conheço alguns jogadores, sei que o elenco tem peças de muita qualidade e chego com o único pensamento de somar. A posição do time na tabela hoje é temporária, sei que podemos brigar por coisas maiores”, afirmou o novo contratado do Papão.

Carreira

Yony González chega ao Paysandu em baixa, mesmo após ter conquistado o título da Libertadores na temporada passada pelo Fluminense-RJ. Este ano, o jogador se transferiu para o Atlético-GO, onde disputou a Série A do Brasileirão, mas enfrentava um jejum de gols. Em 13 jogos pelo Dragão, o atleta não balançou as redes.

O colombiano iniciou sua carreira no Envigado-COL, mas foi no Junior Barranquilla-COL que ganhou destaque. Ele foi peça fundamental na conquista da Copa Colômbia em 2017 e na vitória na Superliga Colombiana em 2018.

Em 2019, o atacante se transferiu para o Fluminense, onde rapidamente se firmou como um dos principais jogadores da equipe. Seu bom desempenho no Brasil chamou a atenção de clubes internacionais.

Em 2020, Yony foi negociado com o Benfica, de Portugal, mas sua trajetória na Europa foi marcada por instabilidade, com vários empréstimos para equipes como Corinthians-SP, LA Galaxy-EUA e Ceará-CE.

O auge de sua carreira veio em 2023, quando retornou ao Fluminense e foi decisivo na conquista da Copa Libertadores. Na final contra o Boca Juniors-ARG, Yony foi o responsável pela assistência para o gol de Germán Cano, que abriu o placar na vitória tricolor.