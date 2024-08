Após derrota, meia do Paysandu critica atuação do time diante do Avaí: 'Jogo foi horroroso'

O Paysandu perdeu para o Avaí-SC na noite da última quinta-feira (22), no estádio da Ressacada. A atuação do Papão ficou aquém do esperado. Após o fim do jogo, o meia Robinho falou sobre a partida e classificou o jogo com “horroroso”.

“[Problema] psicológico eu não acredito. Na realidade não construiu e nem destruiu. Na verdade, o jogo foi horroroso. Não fizemos nada. Não conseguimos marcar e nem jogar. Quando o nível do jogo é esse aí é derrota, não tem jeito. Temos que melhorar, trabalhar mais”, reclamou Robinho em entrevista para a TV Cultura.

No jogo, o Paysandu não conseguiu se encontrar em campo e criar chances claras de gol. Assim, a partida terminou 1 a 0 para o Avaí, o que fez o Papão completar a sexta partida sem vitória na Série B. Além disso, com o resultado, a equipe bicolor estagnou na 15ª colocação e está mais próximo da zona de rebaixamento.

O time é o atual campeão paraense e da Copa Verde. Por conta disso, existia uma expectativa alta para o desempenho do Bicola na competição. Contudo, a equipe não correspondeu ao esperado e a situação do Paysandu fica cada vez mais delicada na Série B. Desde o início do campeonato, o clube bicolor tem tido dificuldades para se adaptar ao campeonato e ter um desempenho mais competitivo.

Em 22 jogos, o time venceu apenas cinco, perdeu sete e empatou 10. O Paysandu tenta uma reação na próxima segunda-feira (26). Em casa, o Papão vai receber o Mirassol-SP na Curuzu. O duelo começa às 19h e terá transmissão Lance a Lance completa de OLiberal.com.