Paysandu perde para o Avaí e completa seis jogos sem vitórias na Série B

O Paysandu perdeu mais uma na Série B do Brasileirão. O Papão foi derrotado pelo Avaí-SC, pelo placar de 1 a 0, no Estádio da Ressacada, na noite desta quinta-feira (22), pela 22ª rodada da competição nacional. A derrota fez o Paysandu estagnar na classificação e perder uma posição na tabela.

Confira como foi o jogo lance a lance entre Avaí x Paysandu

Com sete desfalques e sem o técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu entrou em campo bastante pressionado, após cinco jogos sem conseguir vencer. Do outro lado o Avaí chegou embalado, com duas vitórias seguidas, além de ter triunfado diante do Santos-SP, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo

Em campo o Paysandu até começou melhor no jogo, teve algumas ações no início de partida, mas o clube paraense perdeu o atacante argentino Borasi, contundido, antes dos 15 minutos e o auxiliar-técnico Guilherme dos Anjos foi obrigar a mexer na equipe e optou por Esli Garcia.

Aos poucos foi sendo dominado

O Paysandu foi cedendo espaço ao Avaí, que foi gostando do jogo e começou a ter as principais ações, principalmente depois dos 30 minutos. A equipe catarinense explorava bastante as jogadas pelos lados e foi assim que Garcez e Vagner Love tiveram ótimas oportunidades, mas falharam na finalização.

Gol anulado

Aos 46 minutos o Avaí tramou pela direita, a bola é cruzada para Vagner Love, que escora para o gol, porém, após comemoração do time catarinense, o Var anulou o gol, marcando posição irregular do ataque do Avaí.

Só Love, Só Love, Só Love...

Mas não deu nem tempo do Paysandu “respirar” e o Avaí abriu o marcador. Em bola lançada na esquerda, Maurício Garcez recebe na área, o goleiro Diogo Silva saiu do gol para “abafar”, mas o jogador do Avaí arrumou o passe para a finalização de Vagner Love abrir o placar na Ressacada, aos 48 minutos.

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo o comandante bicolor mexeu na equipe e tirou Cazares e Leandro Vilela e colocou na equipe Robinho e Netinho. O Paysandu ganhou um pouco mais de movimentação, mas não conseguia criar situações de gols claras para o atacante Nicolas.

Mais um contundido

O Paysandu não conseguia ser incisivo em suas jogadas e acabou perdendo mais um jogador por contusão. O zagueiro uruguaio Yeferson Quintana deixou o gramado e Carlão entrou em seu lugar. Guilherme dos Anjos também aproveitou e colocou Juninho no posto de Leandro Vilela.

Mais ataque

Depois dos 35 minutos o Avaí “abriu mão” de atacar e o Paysandu foi ganhando espaço. Os cruzamentos pelos lados foi uma constante buscando o atacante Nicolas que, bastante marcado, tentava igualar o marcador na Ressacada.

Pressão e contra-ataque

Na reta final foi pressão total da equipe paraense e o Avaí tentando encaixar o contra-ataque. Em uma das subidas do Leão ao ataque, Garcez recebeu cruzamento na área e tocou, mas o goleiro do Diogo Silva fez bela defesa e salvou Paysandu de levar o segundo gol, mas o jogo terminou mesmo com o triunfo do Avaí pelo placar mínimo.

Panorama

Com a derrota, o Paysandu está há seis partidas sem vencer e caiu uma posição na classificação. O Papão agora ocupa a 15ª colocação na tabela com 25 pontos. Já o Avaí subiu uma posição e atualmente está na 6ª posição com 34 pontos. O próximo compromisso do Paysandu na Série B está marcado para segunda-feira (26), contra o Mirassol-SP, às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Ficha técnica

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Data: 22.08.2014

Horário: 20h

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Auxiliares: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria de Fátima Mendonça da trindade (AL)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Cartões amarelos: Mário Sérgio e Willian maranhão (AVA); Leandro Vilela e Matheus Trindade (PAY)

Gol: Vagner Love (48’/1T)

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar, Mário Sérgio e Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Zé Roberto, Pedro Castro (Gabriel Barros) e Giovanni (João Pedro); Garcez e Vagner Love (Hygor). Técnico: Enderson Moreira.

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Quintana (Carlão), Luan Freitas e Kevyn; Leandro Vilela (Netinho), Val Soares (Juninho), Matheus Trindade e Cazares (Robinho), Borasi (Esli Garcia) e Nicolas. Técnico: Guilherme dos Anjos.