Vídeo: Torcedores do Paysandu arremessam objetos em jogadores após derrota para o Avaí

Os torcedores do Paysandu que foram até o estádio da Ressacada, em Florianópolis, para o jogo contra o Avaí-SC, viram o time paraense perder por 1 a 0 e engatar a sexta partida sem vencer. Por conta disso, no final do duelo, a torcida do Papão demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe e arremessou objetos contra os jogadores no momento da saída do gramado.

Em vídeo compartilhados nas redes sociais, é possível ver o momento em que água e objetos que parecem ser garrafas são atirados contra os jogadores que estão a caminho do vestiário.

Nas gravações, também é possível ouvir os torcedores entoando cânticos de desaprovação ao desempenho do Bicola. "Time sem vergonha", dizia uma das frases cantadas pela torcida do Papão.

Atualmente, o Paysandu vive uma situação delicada na tabela. A equipe comandada pelo treinador Hélio dos Anjos está na 15ª colocação da classificação, cinco pontos a frente da Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento.

Nas última seis partidas, o Papão acumulou dois empates e três derrotas. A última vitória do clube foi contra a Ponte Preta, na Curuzu, no dia 20 de julho. Campeão do Parazão e da Copa Verde, os torcedores esperavam uma postura mais competitiva da equipe bicolor, contudo, desde o início da Série B o Paysandu encontrou dificuldades para se adaptar ao campeonato.

Em 22 rodada, o time venceu apenas cinco jogos, perdeu sete e empatou 10 jogos. Na próxima segunda-feira (26), o Paysandu volta para casa após duas partidas fora para encarar o Mirassol, terceiro colocado na tabela. A partida ocorre às 19h, no estádio da Curuzu.