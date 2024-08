Com apenas sete jogos pelo Paysandu, meia Cazares já é o vice-líder de assistências na Série B

O equatoriano Cazares está no Paysandu há pouco mais de um mês, mas já vem marcando seu nome na trajetória do clube na Série B. Com apenas sete jogos disputados, o meia acumula quatro assistências com a camisa bicolor. Esses números o colocam na vice-liderança do ranking dos maiores assistentes da Segundona.

Cazares está empatado com outros cinco jogadores: Guilherme (Santos), Elvis (Ponte Preta), Lucas Lima (Sport), Elias (Vila Nova) e Ênio (Amazonas). Eles estão atrás de Benítez (América-MG) e Lucas Mugni (Ceará), que lideram com cinco assistências na Série B.

Esses números destacam Cazares como um dos principais jogadores do Paysandu na temporada, mesmo com poucas partidas disputadas. O meia também é o quarto maior assistente do elenco em 2024. À sua frente estão o atacante Nicolas (5), e os pontas Edinho (7) e Jean Dias (10).

A diferença de Cazares para os demais jogadores da equipe bicolor está no número de jogos que ele precisou para alcançar esse desempenho. Até o momento, o meia atuou em apenas sete partidas pelo Papão, enquanto os outros jogadores mencionados estão no clube desde o início da temporada.

Nicolas e Edilson, inclusive, estão entre os três atletas com mais jogos pelo Paysandu em 2024, com 39 e 40 partidas, respectivamente.

Série B

Cazares terá a oportunidade de melhorar ainda mais seus números pelo Papão nesta quinta-feira (22), contra o Avaí-SC, pela Série B. No entanto, ele precisará lidar com a crise de resultados enfrentada pelo clube paraense, que está há cinco jogos sem vencer. No momento, o Bicola ocupa a 14ª posição na Segundona, enquanto o Avaí-SC está em 6º lugar, lutando por uma vaga no G-4.

Paysandu e Avaí se enfrentam pela 22ª rodada da competição no Estádio da Ressacada, às 20h. O duelo terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com e será transmitido ao vivo pela Rádio Liberal.