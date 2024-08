Paysandu tem a segunda pior campanha da Série B nas últimas cinco rodadas; veja números

O Paysandu atravessa um momento difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco partidas, o time bicolor acumula o segundo pior desempenho entre as 20 equipes participantes da competição nas últimas rodadas, de acordo com dados da plataforma Flashscore.

Nos últimos cinco jogos, o Papão sofreu três derrotas e obteve dois empates, resultando em um aproveitamento de apenas 13,3% dos pontos disputados. Durante esse período, a equipe marcou apenas quatro gols, enquanto sofreu dez.

Entre os times que estão em má fase, o Paysandu só não tem um desempenho melhor que o da Chapecoense-SC. O time catarinense conquistou apenas um ponto nas últimas cinco partidas, com quatro derrotas e um empate, resultando em um aproveitamento de 6,6%.

A queda de rendimento das duas equipes também reflete na classificação. Após a 21ª rodada, o Paysandu ocupa a 14ª posição, com 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense encontra-se na 18ª colocação, dentro do Z-4, com 19 pontos.

Decepção após bom início

Após um começo promissor na Série B, o Paysandu viu sua situação se complicar rapidamente. Segundo o site Chance de Gol, após a vitória sobre a Ponte Preta-SP, na 16ª rodada, o Papão era a quarta equipe com mais chances de acesso à Série A em 2025. No entanto, desde então, o time comandado por Hélio dos Anjos entrou em crise, com resultados negativos dentro de campo e dificuldades no departamento de futebol.

Próxima partida

A chance de recuperação para o Paysandu será nesta quinta-feira (22), quando enfrenta o Avaí-SC, pela 22ª rodada da Série B. O jogo acontece às 20h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e acompanhamento Lance a Lance em OLiberal.com.