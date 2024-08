Há cinco jogos sem vencer, volante do Paysandu admite pouco tempo para 'corrigir erros'

Com o empate diante do Botafogo-SP, já são cinco jogos sem comemorar vitória na Série B. A última vez em que o torcedor sorriu com três pontos garantidos foi na 16ª rodada, contra a Ponte Preta. Já são três derrotas e dois empates, que não ajudam em nada o time a subir na tábua classificatória da Série B. Diante disso, questões sobre o aproveitamento começam a brotar no elenco que segue com o tempo reduzido.

Desde a partida contra o Santos, o elenco bicolor tem passado sufoco para ajustar a rotina de treinos, mas sem muito sucesso. São dois jogos fora de casa, o próximo contra o Avaí, na quinta-feira (22). Até lá o calendário é o mais apertado possível, deixando um lastro de posse de bola, mas baixo número de finalizações, a exemplo da partida contra o Botafogo-SP. Mesmo fora de casa, o Papão teve 51% de posse e sete finalizações, mesmo número do adversário.

"Depois da partida tocamos nesse ponto, mas é algo que vai ser resolvido durante a semana. Não tivemos muito tempo para treinar, fazer ajustes, mas temos pontos importantes a analisar e corrigir juntos", diz o volante Trindade. Alguns números mostram ainda que a equipe oscila bastante no quesito domínio/finalização. Hoje o Papão é o quarto em posse de bola, mas o 12º em finalização.

"Isso prova que a gente vem criando, ganhando volume de jogo, mas realmente temos que selecionar melhor as jogadas para finalizar melhor e com eficiência. Estamos no caminho certo para que a gente volte a somar os três pontos na partida", prossegue. O volante concorda com o volume e vai um pouco além, ao admitir que o técnico Hélio dos Anjos tem puxado a orelha do time para um detalhe importante.

"O professor deixou bem claro que não podemos ter mais gols sofridos do que o número de partidas. É algo que estudamos para melhorar. Contra o Santos levamos gols no fim da partida, de desatenção, mas estamos trabalhando para corrigir isso nos próximos jogos", explica. Hoje o Paysandu tem 26 gols contra em 21 jogos, ou seja, precisa correr para mudar a média e a posição atual, a 14ª, com 25 pontos.