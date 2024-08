Chances de acesso do Paysandu caem ainda mais na quinta rodada sem vitória na Série B

As probabilidades do Paysandu alcançar a Série A do Brasileirão em 2025, que já eram baixas, se tornaram menores ainda após o empate da equipe alviceleste com Botafogo-SP, no último domingo (18), pela 21ª rodada da Série B. De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatísticas, o Papão tem apenas 1,7% de possibilidades de subir à Primeira Divisão.

A condição do Paysandu na Série B mudou de figura rapidamente após uma sequência de resultados ruins. Segundo o Chance de Gol, após a vitória sobre a Ponte Preta-SP, na 16ª rodada, o Paysandu era a quarta equipe com mais chances de subir à Série A em 2025. Na ocasião, o Papão tinha 37,7% de probabilidade de ascender à Primeira Divisão e apenas 0,2% de chance de rebaixamento.

No entanto, depois deste momento, o Paysandu passou a enfrentar uma crise no departamento de futebol, que refletiu em resultados ruins dentro de campo. A equipe liderada por Hélio dos Anjos está há cinco jogos sem vencer, conquistando apenas dois empates neste intervalo de tempo.

Comparativos

Em relação aos números obtidos ao final da 20ª rodada, a condição do Paysandu na Série B não apresentou grande piora. Após perder para o Santos-SP por 3 a 0 no Mangueirão, o Papão tinha 1,9% de probabilidade de acesso, segundo o Chance de Gol. Após o empate com o Botafogo-SP, o índice caiu 0,2%.

No entanto, devido aos demais resultados da rodada, o Paysandu tem menos chances de rebaixamento à Série C do Brasileirão. Segundo a plataforma de estatística, hoje o Papão tem 2,5% de probabilidade de queda, contra 2,9% registrados após o jogo contra o Santos.

Matemática bicolor

Segundo o Chance de Gol, a equipe que somar ao final da temporada 64 pontos tem 80% de chance de acesso à Série A. Para alcançar essa pontuação, o Paysandu, que tem 24 pontos, precisaria de um aproveitamento de 76% nas partidas que restam até o final da temporada.

Já para o rebaixamento, a conta parece ser mais simples. Conforme o Chance de Gol, a equipe que somar 43 pontos tem 80% de probabilidade de se livrar da queda à Série C. Para alcançar esta meta, o Papão precisa ter um aproveitamento de 35% nas rodadas restantes do torneio.

Série B

A próxima partida do Paysandu na Série B do Brasileirão será nesta quinta-feira (22), diante do Avaí-SC, pela 22ª rodada. O duelo, marcado para ocorrer às 20h, na Ressacada, em Florianópolis, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.