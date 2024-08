Remo quebra recorde na Série C mas não supera público do Paysandu na Série B

No sábado (17), o Clube do Remo venceu o Londrina por 3 a 0 e está na briga por classificação para a fase de quadrangular da Série C. Foram mais de 22 mil torcedores presentes no Mangueirão para conferir a boa atuação azulina e a entrada do time no G-8 da competição.

O Estádio Olímpico do Pará tem sido o palco utilizado pelo Remo nas últimas rodadas disputadas da Série C. Os jogos contra CSA, Aparecidense e Londrina aumentaram a média de público azulina na competição. Se analisarmos somente os jogos do Clube do Remo no Mangueirão, a média fica em 19.275 torcedores presentes no estádio. No último sábado, o Remo levou ao todo 22.037 torcedores, maior público da competição até aqui.

Apesar de ser o maior público na terceira divisão, o Leão Azul não superou a marca do Paysandu na disputa da Série B. No jogo contra o Santos, pela 20ª rodada da competição, o Papão levou 36.720 torcedores ao Mangueirão, o maior público da segunda divisão e maior público total registrado em um jogo de Campeonato Brasileiro no Pará.

A vitória do Remo sobre o Londrina rendeu ao clube uma receita líquida de R$287.090,06, valor 3.5 vezes menor em relação a receita líquida que o Paysandu conseguiu na partida contra o Santos, de R$1.030.979,86 milhões. Então, os recordse de receita e público em Campeonato Brasileiro no Pará seguem sendo do Paysandu em 2024.

Confira os cinco maiores públicos totais registrados em Campeonato Brasileiro no Pará:

1º - Paysandu 0x3 Santos: 36.720 torcedores

2º - Remo 3x0 Londrina: 22.037 torcedores

3º - Remo 1x0 Aparecidense: 18.697 torcedores

4º - Remo 2x1 CSA: 17.092 torcedores

5º - Paysandu 1x1 Operário: 15.407 torcedores