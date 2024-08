Paysandu retira nomes de Ari Barros e outros profissionais do presskit e antecipa mudanças na gestão

A crise no departamento de futebol do Paysandu começa a ganhar contornos mais claros, apesar de o clube ainda não ter oficializado mudanças. No último domingo (18), no presskit distribuído aos jornalistas antes do confronto contra o Botafogo-SP pela Série B, não constavam os nomes do executivo de futebol Ari Barros, do analista de desempenho Hugo Leonardo e do gerente de futebol Carlos Henrique Carvalho. A ausência desses profissionais reforça os rumores sobre as movimentações que estão sendo discutidas internamente há, pelo menos, dez dias.

As mudanças no departamento de futebol do clube têm como principal motivação os resultados insatisfatórios na Série B do Campeonato Brasileiro. A presidência bicolor, após conversas com a comissão técnica, decidiu que era necessário revisar os processos de gestão do futebol.

Além dos profissionais já citados, também são estudadas mudanças no elenco, alterações de funções e até a criação de novos cargos. A reformulação pode afetar setores como fisioterapia e marketing, que também têm envolvimento direto com o futebol.

Inicialmente, o Paysandu havia prometido anunciar as alterações após a partida contra o Santos-SP, válida pela primeira rodada do segundo turno da Série B. No entanto, as mudanças ainda não foram oficializadas, o que indica que as rescisões podem ser confirmadas apenas na próxima semana, quando o time retornar a Belém após uma série de jogos fora de casa.

A tensão nos bastidores aumentou após a derrota para o Novorizontino-SP, pela 18ª rodada da Série B, em pleno estádio da Curuzu. O técnico Hélio dos Anjos, insatisfeito com o desempenho do time e com a gestão de Ari Barros, deu um ultimato à diretoria, condicionando sua permanência à demissão do executivo de futebol. Desde então, o Papão vive uma sequência negativa e já acumula cinco jogos sem vitória na competição.

O próximo desafio do Paysandu na Série B será contra o Avaí-SC, na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Ressacada. O confronto terá cobertura em tempo real pelo portal OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.