Após vitória sobre a Ponte Preta, site indica Paysandu como um dos favoritos ao acesso na Série B

A vitória do Paysandu diante da Ponte Preta-SP, em casa, por 1 a 0, pela rodada passada da Série B, não impulsionou apenas a posição da equipe na tabela de classificação. A probabilidade de acesso do Papão no torneio melhorou drasticamente. Pelo menos é o que afirma o site Chance de Gol, especialista em estatísticas.

Segundo a plataforma, ao final da 16ª rodada, o Papão tem 37,7% de probabilidade de subir à Primeira Divisão ao final da temporada. O número, inclusive, torna o Papão favorito ao acesso. Apenas três equipes tem chances maiores de alcançar a Série A do que o Paysandu, conforme o site: Santos-SP, América-MG e Sport-PE.

Por outro lado, as chances de queda do Papão, conforme a plataforma, são quase nulas. A vitória sobre a Ponte Preta-SP fez com que as possibilidades de rebaixamento bicolor caíssem para 0,2%. Ao lado do Mirassol-SP, o Papão é o time que menos tem probabilidade de cair entre todos os participantes da Série B, mesmo que esteja a apenas 5 pontos do Z-4.

Caminho para a glória

Segundo o Chance de Gol, a equipe que somar ao final da temporada 64 pontos tem 80% de chance de acesso à Série A. Para alcançar essa pontuação, o Paysandu, que tem 23 pontos e está na 10ª colocação, precisaria de um aproveitamento de 62% nas partidas que restam até o final da temporada.

Por mais que esteja embalado na competição, o feito bicolor é difícil e nem é alvo de grande parte dos torcedores. Em 2018, o Paysandu chegou a fazer boas partidas, mas no final terminou rebaixado.

Série B

O próximo desafio do Paysandu na Série B do Brasileirão é diante do Brusque, na quarta-feira (24). A partida, que está marcada para ocorrer no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.