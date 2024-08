Presidente do Paysandu confirma acerto com atacante colombiano Yony González

O atacante colombiano Yony González, de 30 anos, é o mais novo reforço do Paysandu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da contratação ainda não ter sido anunciada oficialmente, o presidente do clube, Maurício Ettinger, confirmou o acordo com o jogador ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta terça-feira (20).

Yony González, que atuou na primeira metade da Série A pelo Atlético-GO, tem seus direitos econômicos vinculados ao Fluminense. O clube carioca liberou o atacante para o Paysandu por empréstimo até o final da temporada, após negociações diretas entre as partes.

Segundo apurações da reportagem, a expectativa é que Yony se apresente ao elenco bicolor ainda nesta semana. O Paysandu se encontra em Florianópolis, onde enfrentará o Avaí-SC na próxima quinta-feira (22).

Carreira

Yony González iniciou sua carreira no Envigado, da Colômbia, mas foi no Junior Barranquilla que ganhou destaque. Ele foi peça fundamental na conquista da Copa Colômbia em 2017 e na vitória na Superliga Colombiana em 2018.

Em 2019, o atacante se transferiu para o Fluminense, onde rapidamente se firmou como um dos principais jogadores da equipe. O bom desempenho no Brasil chamou a atenção de clubes internacionais.

Em 2020, Yony foi negociado com o Benfica, de Portugal, mas sua trajetória na Europa foi marcada por instabilidade, com vários empréstimos para equipes como Corinthians-SP, LA Galaxy-EUA e Ceará-CE.

O auge de sua carreira veio em 2023, quando retornou ao Fluminense e foi decisivo na conquista da Copa Libertadores. Na final contra o Boca Juniors-ARG, Yony foi o responsável pela assistência para o gol de Germán Cano, que abriu o placar na vitória tricolor.

Em 2024, após atuar em apenas uma partida pelo Fluminense, o atacante se transferiu para o Atlético-GO. Até o momento, ele disputou 13 jogos pelo Dragão, mas ainda não balançou as redes.