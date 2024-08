Devido aos desfalques, Paysandu chama jogadores que estavam em Belém para compor time diante do Avaí

Devido ao possível número de desfalques significativos para a próxima rodada da Série B, o Paysandu convocou jogadores que estavam em Belém para integrar a delegação que enfrentará o Avaí-SC na quinta-feira (22). Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, Michel Macedo, Netinho, Carlão e Edinho, que estavam na capital do Pará, viajaram para Florianópolis e estão à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Leão da Ilha, na Ressacada.

Do quarteto convocado às pressas, apenas um jogador é novidade: o atacante Edinho. Lesionado, ele sequer foi relacionado para a partida contra o Botafogo-SP, na rodada passada. A possibilidade de Edinho começar jogando contra o Avaí era pequena, mas devido ao grande número de desfalques, o atleta será relacionado para o jogo desta quinta-feira.

Os demais jogadores convocados às pressas ficaram de fora da partida contra o Botafogo-SP por opção técnica ou por suspensão. O volante/meia Netinho, por exemplo, foi expulso no duelo contra o Santos-SP, pela 20ª rodada, e cumpriu um jogo de suspensão automática.

Desfalques

A lista de possíveis desfalques do Paysandu para a partida contra o Avaí tem sido atualizada diariamente. O Papão pode ter até nove baixas para o duelo válido pela 22ª rodada da competição. Além dos jogadores que estão no departamento médico e são dúvidas, o time ainda conta com quatro jogadores suspensos.

Alguns desses desfalques já são confirmados. O zagueiro Wanderson, o volante João Vieira, o lateral-direito Edilson e o lateral-esquerdo Bryan Borges estão suspensos e não podem ser relacionados para o jogo contra o Avaí. Apenas o primeiro cumpre suspensão automática após receber cartão vermelho no jogo contra o Botafogo-SP, na rodada passada. Os demais acumularam três cartões amarelos e, por isso, também estão fora.

Outros cinco nomes ainda não são desfalques confirmados, mas serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo contra o Avaí. São eles: Nicolas, Paulinho Bóia, Lucas Maia, Jean Dias e Léo Pereira. Este último, inclusive, atuou contra o Botafogo-SP, mas sofreu uma lesão durante um treinamento após a partida.

Série B

Paysandu e Avaí se enfrentam às 20h. No momento, o Papão ocupa a 14ª colocação na Série B, enquanto o Leão da Ilha está em 6º lugar. A partida terá cobertura em tempo real no site OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.