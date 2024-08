Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Mirassol na Série B

Após dois jogos fora de casa, o Paysandu retorna à Curuzu na próxima segunda-feira (26) para encarar o Mirassol-SP pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão quer manter o público alto e iniciou as vendas de ingressos para o duelo nesta quarta-feira (21).

Para a partida contra o Mirassol, o clube bicolor está com um lote promocional para as arquibancadas no valor de R$ 40. Ao esgotar, o valor passará para R$ 50 - o preço cheio. Já as cadeiras custam R$ 150.

Os torcedores bicolores podem adquirir as entradas por meio do site IngresoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócios torcedores possuem condições especiais na compra dos ingressos.

Estudantes têm direto a meia-entrada mediante a apresentação de documento estudantil. Idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças até seis anos nas arquibancadas possuem acesso à gratuidade.

Para retirar as gratuidades é preciso a apresentação de documentos oficiais e laudo médico (para PCDs). A retirada irá ocorrer na sexta-feira (23), a partir das 8h, bem como as meia-estradas, no estádio da Curuzu.

Fiel bicolor

A torcida do Papão tem se destacado na Série B. O Paysandu é clube com o maior público da Segunda Divisão do Brasileirão e em um jogo de Campeonato Brasileiro no Pará. A marca foi registrada na partida contra o Santos, pela 20ª rodada, o Bicola levou 36.720 torcedores ao Mangueirão.

Cenário

Atualmente, o Bicola está na 14ª posição da tabela. O time vive um momento delicado no campeonato e está há cinco jogos sem vencer. Nos últimos duelos, foram três derrotas e dois empates.

Serviço

Vendas onlines: IngressoSA.com

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado, das 9h às 15h

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA

De segunda-feira a domingo, das 10h às 22h

ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU

Somente no dia da partida, 26, a partir das 9h

Valores

Arquibanca – R$ 50

Arquibanca promocional – R$ 40

Arquibanca meia promocional – R$ 20

Arquibanca sócio ouro – R$ 20

Arquibanca Papão é 10 – R$ 36

Cadeira – R$ 150

Cadeira sócio ouro – R$ 75

Cadeira meia – R$ 75

Cadeira Papão é 10 – R$ 135