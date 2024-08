Contra o Avaí, Luan Freitas diz que Paysandu não sofrerá com desfalques: 'O elenco está bem servido'

A delegação bicolor já está em Florianópolis para o confronto contra a equipe do Avaí, pela 22ª rodada da Série B. A delegação bicolor chegou à capital depois de uma viagem que passou antes pelo interior de São Paulo e rendeu um ponto, após o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. Com o resultado, o time se manteve na 14ª posição, com 25 pontos.

Depois do compromisso em terras paulistas, o Papão seguiu mais ao sul com a missão de interromper um jejum de vitórias que já dura cinco partidas, passando por cima de uma série de desfalques, que deixam o técnico Hélio dos Anjos numa situação delicada. Em uma dessas brechas, quem pode aparecer é o zagueiro Luan Freitas, opção direta na ausência de Wanderson, suspenso por cartão vermelho.

"Amanhã a gente faz o último treino, mas fico feliz pela oportunidade. Se aparecer darei o máximo. Apesar das ausências, temos elenco para suprir e chegar na quinta com condições de vencer", avalia o defensor, que não vê o excesso de desfalques como um problema.

"O nosso elenco está bem servido. Apesar dos desfalques importantes, temos totais condições de fazer um bom jogo, como sempre fazemos. Temos um elenco muito cheio, todos treinam em alta intensidade e acredito que quem entrar vai fazer o seu melhor", diz ele, sabendo que a missão de quebrar o tabu pode cair também no seu colo. Segundo Luan, só existe uma saída ao Paysandu.

"[É] Vencendo. Apesar de cinco jogos sem vencer, estamos jogando bem. Pecamos no fim do primeiro tempo, numa desatenção. Temos corrigido essas coisas e vamos para essa partida com outra mentalidade". De fato, para chegar ao G4 ao final das 38 rodadas, o Paysandu precisa virar a chave e começar a vencer para sair da parte inferior da tabela.

"A partir de agora serão 17 finais; É isso que temos em mente. Jogo por jogo buscar a vitória. Nossa identidade é essa, jogar bem dentro e fora. Agora é virar a chave, vencer, somar o máximo de pontos para classificar o Paysandu", completa. O jogo contra o Avaí começa às 20 horas, no estádio da Ressacada.