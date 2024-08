No Paysandu? Dirigente de clube da Série C cita Papão em possível negociação com atacante

Com o fim da primeira fase da Série C e com a janela de transferência aberta, clubes das Séries A e B buscam reforçar seus elencos para o restante da temporada. Um dos jogadores que estão na mira de algumas agremiações é o atacante Tiago Marques, que jogou a temporada pelo CSA-AL. Com a eliminação do clube alagoano, existe a possibilidade dele atuar por outra equipe no decorrer desta temporada e, de acordo com dirigente do CSA, o Paysandu pode ser um caminho.

O diretor do Azulão, Luciano Lessa, disse em entrevista ao site GE Alagoas, que soube da especulação no Paysandu, mas que oficialmente não chegou nada ao clube. O dirigente afirmou que existe conversas para tentar manter o atacante no CSA.

“Só chegou especulação, oficialmente não teve proposta, mas soubemos do interesse do Paysandu e de outras equipes (no Tiago Marques). A gente conversou com o atleta, com o representante dele, ambos falaram que não teve nada oficial até então e estamos em negociação para tentar mantê-lo aqui no CSA, até porque o Tiago é um dos nossos líderes”, disse.

Jogador de 36 anos é possui rodagem por vários clubes, principalmente no interio de São Paulo (Augusto Oliveira / CSA)

Nesta temporada o jogador esteve em campo em 33 partidas pelo Azulão e marcou 17 gols, oito deles na Série C do Campeonato Brasileiro. Em Belém, o Paysandu busca opções de ataque para a sequência da Série B. A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube paraense sobre um possível acerto com Tiago Marques, mas não tivemos retorno.

Tiago Marques, de 36 anos, rodou por vários clubes do futebol brasileiro, como XC de Piracicaba-SP, Comercial-SP, Atlético Sorocaba-SP, Ituano-SP, além de Ferroviária-SP, Botafogo-SP, Ponte Preta-SP, Água Santa-SP e Santo André-SP. Defendeu o Criciúma-SC no ano passado e também jogou na Coreia do Sul, defendendo a equipe do Jeju United.