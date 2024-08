Série B: CBF muda horário do jogo do Paysandu contra o Mirassol-SP em Belém

O Paysandu informou nesta sexta-feira (23), através de seu site oficial, que a partida contra o Mirassol-SP, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marcada para o Estádio da Curuzu, em Belém, teve seu horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto entre paraenses e paulistas estava marcado para às 19h, da próxima segunda-feira (26), na Curuzu, porém, a instituição que comanda o futebol brasileiro notificou o clube alviceleste, que terá que realizar a alteração do horário, passando para às 18h30.

A mudança no horário do jogo do Paysandu ocorreu por ajustes na grade de programação da emissora detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão da Série B. Os ingressos para a partida estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site IngressoSA. Os preços dos ingressos para o confronto diante do Mirassol estão determinados da seguinte forma: Arquibancada R$50 e cadeira R$150.

O Mirassol atualmente ocupa a terceira posição na tabela da Série B com 38 pontos e luta uma vaga na Série A. Já o Paysandu não vence há seis jogos e está na 15ª colocação com 25 pontos, cinco a mais que a Chapecoense-SC, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Paysandu x Mirassol se enfrentam na próxima segunda-feira (26), às 18h30, na Curuzu. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.