Na véspera da partida contra o Mirassol, Paysandu apresenta novo atacante estrangeiro

O Paysandu apresentou mais um nome para compor o elenco que luta pela ascensão na tabela da Série B. Trata-se do atacante colombiano Yony González, de 30 anos, que chega para somar com outros quatro atletas de fora do país, tornando o plantel bicolor um verdadeiro caldeirão sul-americano. O jogador foi integrado ao elenco bicolor na manhã deste domingo (25).

Além dele, estão no elenco o atacante argentino Borasi, o atacante venezuelano Esli Garcia, o meia equatoriano Cazares e o zagueiro uruguaio Quintana. Fato este que já agradou o reforço bicolor. "É importante ter companheiros que falam espanhol. Ajuda mais na comunicação em campo. Mas também é importante falar o portugues", disse durante a primeira entrevista coletiva.

Yony Gonzalez pertence ao Fluminense-RJ, mas estava emprestado ao Atlético-GO, onde disputou 13 partidas na atual temporada, sem marcar gols. Fez parte do elenco tricolor que conquistou a Libertadores de 2023, tendo ainda passagens por Envigado-COL, Junior Barranquilla-COL, Corinthians-SP, LA Galaxy-EUA, Ceará-CE, Deportivo Cali-COL e Portimonense-POR.

Yony chega sabendo que a situação do clube não é das melhores, mas garante que no futebol o que move o atleta são os desafios desta natureza. "O grande desafio é ganhar os jogos, já que o clube tem feito de tudo para reverter a situação. Temos um grupo muito bom e um jogo importante", avalia.

No entanto, o mesmo elenco anda ressabiado com o alto número de lesionados. Só no ataque, o Papão tem pelo menos três nomes que vêm oscilando nos últimos jogos. Nícolas, Paulinho Bóia e Jean Dias têm preocupado a Comissão Técnica. Por conta disso, Yony pode ser alçado a campo já neste jogo, seja ele onde for.

"Estou aguardando para poder jogar, fazer o que eu gosto de ajudar os companheiros. Agora é aguardar a oportunidade, me preparar, treinar e focar em jogar para dar alegrias à torcida", completa o reforço bicolor.

Paysandu e Mirassol jogam nesta segunda (26), às 18h30, na Curuzu. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.