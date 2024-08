Com um a mais no segundo tempo, Paysandu só empata com Mirassol na Curuzu

Mais um jogo em que o Paysandu não vence na Curuzu, na noite desta segunda-feira (26). Em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Papão e Mirassol empataram em 0 a 0. O time bicolor teve um jogador a mais no segundo tempo, mas mesmo assim não foi o sufuciente para superar o adversário e sair com a vitória.

O empate na Curuzu faz o time de Hélio dos Anjos retomar a 15ª colocação na classificação, com 26 pontos conquistados. A diferença para a zona de rebaixamento diminuiu de 6 para 4 pontos, por conta da vitória do Ituano na rodada, por 1 a 0, em cima do Goiás.

