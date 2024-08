Segurança do Paysandu agride torcedor na Curuzu após empate com o Mirassol-SP; vídeo

Um segurança do Paysandu foi flagrado agredindo um torcedor no estádio da Curuzu na noite da última segunda-feira (26). O caso ocorreu após o empate de 0 a 0 entre o Papão e o Mirassol–SP, na 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que há um princípio de confusão na torcida bicolor. Uma homem vestido com uma camiseta branca chama a segurança do estádio e aponta para o torcedor agredido, que está de preto.

Nesse momento, um dos seguranças sobe na arquibancada, puxa o homem pela camisa e o acerta com um tapa na cara. Ainda não se sabe o que teria motivado a briga e agressão ao torcedor.

Vale destacar que toda a equipe de segurança da Curuzu é de uma empresa terceirizada, que presta serviço para o clube bicolor. O Núcleo de OLiberal.com entrou em contato com a assessoria do Paysandu para mais informações e aguarda retorno.

No jogo, o Papão não conseguiu voltar a vencer na Série B. O time de Hélio dos Anjos, mesmo com um a mais no segundo tempo, ficou no empate com o Mirassol. Assim, a equipe bicolor chega ao sétimo jogo sem vencer na Segundona e segue na parte de baixo da tabela, na 15ª posição, com 25 pontos.

O próximo compromisso do Paysandu é contra o Goiás no dia 1ª de setembro. O duelo será no estádio Hailé Pinheiro - Serrinha, em Goiânia, às 18h30.