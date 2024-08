Hélio dos Anjos dispara contra presidente da FPF: "Estamos sendo assaltados na Curuzu"

O Paysandu chegou a mais um jogo sem vencer na Série B nesta segunda-feira (26/8), após o empate em 0 a 0, na Curuzu, pela 23ª rodada da competição. Aos 55 minutos do segundo tempo, o Papão teve lance de pênalti não marcado que poderia ter mudado o placar final do jogo e dado os três pontos para o time da casa.

Antes de entrar no assunto de arbitragem, o treinador Hélio dos Anjos assumiu a responsabilidade pelo empate do Paysandu na Curuzu. "Primeira coisa que eu vou avisar, que nós não ganhamos o jogo e a responsabilidade é minha. Tudo o que aconteceu no jogo, nós trabalhamos para isso, principalmente a parte de “cabeça” dos jogadores", analisou o técnico.

Logo depois, Hélio dos Anjos citou o presidente da FPF, Ricardo Gluck-Paul, que viajou até Porto Alegre, no último fim de semana, para acompanhar o Clube do Remo em jogo decisivo da Série C e cobrou atitudes em relação à arbitragem nos jogos de Belém.

"Eu quero fazer uma ressalva: Ricardo, presidente da federação, parabéns pelo que você tá fazendo pelo Remo. Seria assim pelo Águia, Bragantino. Ricardo, estão assaltando a gente dentro de casa. É o segundo pênalti [não marcado]. Ricardo e federação, o Paysandu não chega na CBF a não ser por você. Então Ricardo, pensa nisso. Esse árbitro apitou o terceiro jogo seguido fora de casa do Mirassol. Será que a comissão não vê isso? Eu vejo", falou o treinador.

Hélio continuou relatando que a comissão técnica já tinha detectado que o árbitro apitou o jogo do Ceará x Mirasol, no qual marcou um lance polêmico capital no resultado, e continuou cobrando o presidente da Federação.

"Quando passou para mim o árbitro, a primeira coisa que nós olhamos é a relação de jogos dele. É importante ver o que aconteceu no jogo do Ceará, idêntico ao nosso, um pênalti aos 49 e ele assumiu a responsabilidade para dar o pênalti. Hoje, o VAR, para mim, foi irresponsável, incompetente ou até mesmo mal-intencionado, não sei. É um absurdo. Então Ricardo, gostei, parabéns. Viajou de ônibus, foi para Porto Alegre, é isso que se faz por um filiado. Agora faz alguma coisa pelo Paysandu, sabe por quê? Porque eu sei que você não gosta que o Paysandu vá direto na CBF, é um direito seu. Então pensa nisso para nós, a gente cansa. Estamos há sete jogos sem ganhar, um jogo como esse é fase da bola não entrar", cobrou comandante bicolor.

Hélios dos Anjos fechou a análise da situação da Federação com o Paysandu e detonou a arbitragem Caio Max Augusto Vieira: "Eu acho ridículo, sabe por quê? Estou recebendo a visita de um filho de um grande repórter de Recife aqui. Advinha o que povo de Recife falou para mim? Pô velho, foi pênalti, foi pênalti. Quer dizer, todo mundo, menos o Caio, que apita o terceiro jogo seguido fora de casa do Mirassol, e esse VAR que como sempre vai trazer problema", comentou o técnico bicolor.