Com sete jogos sem vitórias, chances de rebaixamento do Paysandu aumentam, aponta site

O Paysandu vive o seu pior momento na série B do Campeonato Brasileiro. Com sete jogos sem vencer, o Bicola estagnou na 15ª posição e ficou mais próximo da zona de rebaixamento. Com o fim da 23ª rodada, as chances de acesso do Papão caíram ainda mais enquanto a probabilidade de cair aumentaram.

Com as quatro derrotas e três empates das últimas sete partidas, o Paysandu tem apenas 0,6% de probabilidade de conseguir o subir à Série A do Brasileirão, segundo as projeções feitas pelo site especializado em estatísticas esportiva Chance de Gol.

Até a 21ª rodada, quando o Papão empatou com o Botafogo-SP, o Bicola tinha 1,7% de possibilidades para subir à Primeira Divisão. No entanto, o número tem diminuído por conta dos resultados aquém do esperado. Na última segunda-feira (26), por exemplo, o Paysandu ficou no 0 a 0 com Mirassol–SP diante dos torcedores, na Curuzu.

Chances de rebaixamento aumentam

Enquanto as possibilidades de ascender para a Série A em 2025 estão cada vez menores, a equipe bicolor vê as chances de rebaixamento aumentaram. Segundo as projeções do Chance de Gol, o Papão tem 7% de probabilidade de volta à Terceira Divisão.

Em comparação com a 21ª rodada, quando o clube empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, o número quase triplicou. Na ocasião, as chances de queda estavam em 2,5%.

Panorama

O Bicola está na 15ª posição da tabela, com quatro pontos a mais que o Ituano-SP, o primeiro time no Z-4, com 22 pontos. Entre o Papão e a zona da degola está o CRB-AL, com um ponto e jogo a menos que o Paysandu.

Classificação fornecida por Sofascore

Desde o início do campeonato, o Papão enfrentou dificuldades para se adaptar a competição e tem ficado em um sobe e desce na tabela do campeonato.

Por isso, diante do Goiás, no próximo domingo (1°), o time bicolor precisa da vitória para espantar a má fase e reagir no campeonato. O duelo ocorre no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), às 18h30. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.