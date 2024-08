Programa Sócio Bicolor alcança maior número de adimplentes da história do Paysandu; confira

O programa Sócio Fiel Bicolor do Paysandu Sport Club atingiu a marca histórica de mais de 8.950 associados adimplentes, consolidando-se como uma das principais fontes de receita do clube. A meta do Paysandu é continuar o crescimento do programa até o final do ano, oferecendo aos torcedores benefícios como experiências exclusivas e descontos em produtos e serviços.

Segundo o presidente do clube, Mauricio Ettinger, o aumento no número de sócios é resultado de mudanças recentes no programa, que passou a oferecer novas modalidades de adesão e vantagens. “O Sócio Fiel Bicolor representa uma parte significativa da nossa arrecadação e nos permite planejar a longo prazo. O torcedor tem percebido o crescimento das nossas ações, como sorteios, promoções e parcerias que oferecem cashback e ingressos para jogos fora de Belém”, afirmou Ettinger.

O Paysandu também anunciou que o Clube de Benefícios do Papão, que oferece descontos em estabelecimentos comerciais de Belém, será ampliado em breve. O programa de sócios, reformulado recentemente, oferece planos com mensalidades entre R$ 10 e R$ 240, com a maioria deles garantindo 10% de desconto nas compras nas Lojas Lobo, rede oficial do clube.

Confira:

PAPÃO É 10 – R$ 10/MÊS

- Oferece 10% de desconto na compra de qualquer ingresso para jogos;

- Oferece R$ 10 em cashback em cupom mensal no Zé Delivery;

- Participação em ações e experiências;

- Descontos na rede de parceiros;

- Oferece 10% de desconto nas Lojas Lobo.

LOBINHO DA CURUZU – R$ 156/ANO

- Livre acesso aos jogos (cadeira ou arquibancada);

- Prioridade na Seleção dos Lobinhos em campo para entrada com jogadores;

- Participação em sorteios e eventos exclusivos para crianças.

BANCADA FIEL OURO – R$ 70/MÊS

- Oferece 50% de desconto no valor do ingresso;

- Preferência de compra de um ingresso para acompanhante;

- Participação em ações e experiências;

- Descontos na rede de parceiros;

- Oferece 10% de desconto nas Lojas Lobo.

BANCADA FIEL PLATINA – R$ 100/MÊS

- Livre acesso aos jogos no setor de arquibancada mediante check-in até 48 horas antes do jogo;

- Preferência de compra de um ingresso para acompanhante;

- Participação em ações e experiências;

- Descontos na rede de parceiros;

- Oferece 10% de desconto nas Lojas Lobo.

BANCADA FIEL DIAMANTE – R$ 150/MÊS

- Livre acesso aos jogos no setor de arquibancada;

- Preferência de compra de até dois ingressos para acompanhante;

- Participação em ações e experiências;

- Descontos na rede de parceiros;

- Oferece 10% de desconto nas Lojas Lobo.

CADEIRA DIAMANTE – R$ 240/MÊS

- Livre acesso aos jogos no setor de cadeira;

- Preferência de compra de até dois ingressos para acompanhante;

- Participação em ações e experiências;

- Descontos na rede de parceiros;

- Oferece 10% de desconto nas Lojas Lobo.