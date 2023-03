Sócio-torcedor do Paysandu precisa fazer check-in para ir ao clássico Re-Pa de domingo no Mangueirão

É clássico, rivalidade, reabertura do Mangueirão e vale vaga na final da Copa Verde. O jogo entre Paysandu x Remo, no próximo domingo (26), no Mangueirão, possui “ingredientes” importantes. Para não perder nada do clássico, o Paysandu informou aos sócios-torcedores, que terão que fazer check-in para garanti a presença no clássico Rei da Amazônia.

ASSISTA

Em comunicado nas redes sociais, o Paysandu informou que os sócios-torcedores do Papão terão que ficar atentos para adquirir a entrada para o clássico. Os sócios-torcedores devem fazer o check-in no site do sócio fiel bicolor, com período de 12h desta sexta-feira (24) e 18h de sábado (25).

VEJA MAIS

O torcedor também poderá fazer o check-in de forma presencial. É só procurar as centrais do sócio fiel bicolor na Sede do Papão, na Avenida Nazaré ou no Estádio da Curuzu.