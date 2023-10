Presidente do Paysandu promete sobre o Sócio Bicolor: 'Vamos remodelar'

Outro assunto discutido na coletiva realizada pelo Paysandu, nesta sexta-feira (20), foi o Sócio Bicolor. O presidente do clube, Maurício Ettinger, revelou que haverá novidades em relação ao programa. Além disso, os contratos com os patrocinadores se encerram no fim do ano. Com isso, independente de renovar ou ter novos parceiros, os acordos devem ser mais benéficos financeiramente para o clube.

"A gente conta com uma torcida maravilhosa e enorme. Com base nela, estamos traçando esse objetivo ousado. Vamos remodelar todo o sócio. A gente deve soltar nos próximos dias como vai ser. Vamos ter um feirão de sócio em novembro, para adesões para o próximo ano, mas com um formato diferente. Temos uma consultoria de fora nos ajudando. Contamos também com a receita da Lobo e patrocinadores. Estamos atrás de novos ou até renovar com os mesmos, mas em um patamar diferente", contou Ettinger.

Em 2024, o Papão disputará a Série B do Brasileirão e terá uma injeção financeira de R$ 11 milhões, devido às cotas de transmissão da competição, e deve utilizar parte do dinheiro na construção de um elenco mais forte. Com isso, o programa de sócio-torcedor deve ser fortalecido.