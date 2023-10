Ex-Seleção Brasileira, Vágner Love recebeu proposta do Paysandu, revela Roger Aguilera; vídeo

O vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera, revelou uma negociação envolvendo o renomado atacante ex-Seleção Brasileira Vágner Love em 2022, antes de o jogador acertar com o Sport. A história remonta a julho do ano passado, quando o clube paraense estava no páreo para contratar o experiente camisa 9, que chegou a solicitar uma proposta formal.

No entanto, segundo Roger, em entrevista ao Zueiragem Podcast, uma oferta do Leão Pernambucano, embora inferior à do Papão, acabou levando Love para o Nordeste. Roger Aguilera explicou que a decisão de Vágner Love e sua família de optar por se mudar para a capital de Pernambuco, Recife, foi o fator determinante.

Em suas próprias palavras, Roger Aguilera compartilhou detalhes dessa quase transferência inesperada: "O Vágner Love, se eu estou na Série A, eu vou buscar esses caras que estão arrebentando em mercados alternativos, que o mercado brasileiro não está vendo. Cheguei nele, mandei mensagem, me apresentei, a gente se fala por vídeo. Falando com ele, começou a resenha, cheguei a mandar proposta para o Paysandu”, disse Aguilera.

"Mas aí pintou o Sport, pagando menos que a gente. Só que ele falou: 'Roger, estou em um momento da minha carreira que estou estabilizado e quero a felicidade da minha família. A minha mulher optou por Recife.' Aí meu irmão, f*deu, não é?! E aí o cara chegou lá e fez a diferença”, concluiu.

Atualmente, Vágner Love é um dos destaques do Sport, uma equipe que busca o acesso à Série A em 2024. Aos 39 anos, o atacante já acumulou 71 partidas com a camisa rubro-negra, somando 30 gols e uma assistência em seu currículo.