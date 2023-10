Hélio dos Anjos sobre expectativa de acesso do Paysandu à Série A: 'pressão maravilhosa'

Desde que o Paysandu garantiu o acesso à Série B nesta temporada, o lema da diretoria do clube tem sido um só: 'em 2024 vamos brigar por uma vaga na Série A'. Questionado sobre essa pressão exercida dentro da Curuzu, o técnico Hélio dos Anjos disse achar o ambiente ideal para o trabalho. Em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (20), o treinador avaliou positivamente as expectativas criadas por dirigentes e torcedores.

"Essa pressão é maravilhosa. Aqui eu trabalho sob pressão e adoro. Eu trabalhei, com todo respeito, no Gama e no São Caetano, mas eu conseguia sair na rua após sofrer uma goleada. Mas o que eu vivo em Belém é o que eu gosto. Aqui é pressão, não só da torcida, mas da minha parte. O jogador que vier vai ser estudado esse lado, de suportar pressão. O Paysandu é o maior do Norte, com possibilidade de ser o maior do Brasil. Temos que conviver com isso. Mas, desde quando cheguei no Paysandu, criei uma pressão interna maior do que a externa. O jogador que não dá satisfação para ele, não consegue dar para fora. A pressão por uma Série A é muito bem-vinda, desde que não haja violência", disse Hélio.

Carreira

Aos 65 anos, Hélio dos Anjos está na terceira passagem como técnico do Paysandu. A primeira ocorreu em 2002, quando o Papão estava na disputa da Série A do Brasileirão. A segunda passagem ocorreu em 2019, quando o treinador 'bateu na trave' do acesso à Segundona.

O treinador retornou à Curuzu nesta temporada com o Paysandu brigando contra o rebaixamento. No entanto, ainda na primeira fase, o Papão deu uma arrancada na competição, se classificou aos quadrangulares e ficou com uma das vagas à Série B em 2024.