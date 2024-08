Clima tenso? Após polêmicas, Goiás x Paysandu marca reencontro de Hélio dos Anjos e Thiago Galhardo

O Paysandu encara o Goiás-GO no próximo domingo (1), às 18h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 24ª rodada do Brasileiro da Série B. No primeiro turno as equipes empataram em 1 a 1 em Belém e o jogo pode marcar o reencontro do técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, com o atacante Thiago Galhardo, do Goiás, que trocaram farpas em entrevistas coletivas no primeiro semestre.

Em maio deste ano técnico e jogador “se alfinetaram” durante entrevistas. Após o jogo entre Paysandu x Goiás, na Curuzu, Hélio dos Anjos citou a estrutura do clube Esmeraldino, além da folha salarial da equipe. Durante a coletiva, o técnico bicolor fez questão de falar sobre o valor do salário do atacante Thiago Galhardo, e disse que ele recebia R$450 mil no Verdão, sendo R$300 do Goiás e R$150 do Fortaleza-CE, clube que Galhardo defendeu no ano passado.

Dias depois Galhardo esteve na coletiva de imprensa do Goiás e não deixou barato. O jogador retrocou e pediu para que Hélio dos Anjos fosse se informar melhor e que “diminuir o salário é feio”, além de pedir para que o treinador se preocupasse com o Paysandu, pois o clube paraense estava na zona de rebaixamento na época.

Dias depois, pela final da Copa Verde, o técnico do Paysandu esteve em Goiânia, para enfrentar o Vila Nova-GO. O Paysandu venceu as duas partidas contra o Tigre e Hélio dos Anjos voltou a falar de Thiago Galhardo, afirmando que o jogador era “garoto problemático” e que traria problemas ao clube Esmeraldino.

Os clubes seguem vivendo momentos opostos. O Goiás, que faz um campeonato mais equilibrado, segue tentando chegar ao G-4 e está na 9ª posição com 32 pontos. Já o Paysandu, cujo objetivo é evitar o rebaixamento no retorno Série B, é o 15º com 26, apenas quatro pontos à frente do Ituano-SP, primeiro time na zona de rebaixamento. Esmeraldinos x Bicolores se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, em Goiânia e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.